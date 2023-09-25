Брянск, 25 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Брянской области оба БПЛА самолётного типа были сбиты из стрелкового оружия, сообщил источник ИА Регнум. Один из них упал на территорию топливной базы, а второй после падения сдетонировал за пределами склада.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночью в Брянской области военные сбили два беспилотника. Инцидент произошёл в 70 км от границы с Украиной на окраине села Лесное Суражского района около 4 часов утра 25 сентября.

«Из стрелкового оружия военнослужащими МО РФ на высоте около 100 метров были сбиты два БПЛА самолётного типа. Один упал рядом с топливными резервуарами, другой — за территорию хранилища и сдетонировал», — рассказал собеседник агентства.

По данным УФСБ РФ по Брянской области, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее ИА Регнум писало, что губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о третьем за день сбитом дроне. В сообщении сказано, что его сбили силами ПВО.