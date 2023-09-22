Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 22 сентября извинился за гибель миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

МИД России Сергей Лавров и Джейхун Байрамов

«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», — написала она.

Встреча проходит на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие, которые там находились, погибли. В том числе погиб замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. В Азербайджане задержали подозреваемых в гибели миротворцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным принёс извинения и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью миротворцев. В Кремле отметили, что генеральные прокуратуры России и Азербайджана, расследуя инцидент, находятся в тесном контакте.

Захарова заявила, что погибшие в Карабахе военнослужащие приняли на себя удар, выполняя мирную миссию. Она добавила, что вечный позор ляжет на тех, кто клеветал на миротворцев и проявлял чёрную неблагодарность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нападки Еревана на действия миротворцев, когда Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористические действия», отметил, что Армения признала республику частью Азербайджана. Он напомнил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян в октябре 2022 года подписал Алма-Атинскую декларацию, признав таким образом Карабах подконтрольным Баку.