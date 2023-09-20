Москва, 20 сентября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Российские миротворцы, погибшие в Нагорном Карабахе, приняли на себя удар, выполняя свою мирную миссию, написала 20 сентября в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Давид Галстян/Sputnik/РИА Новости

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — написала она.

Захарова подчеркнула, что вечный позор ляжет на тех, кто клеветал на российских военных, проявляя чёрную неблагодарность. При этом, как подчеркнула дипломат, ничто не омрачит подвига миротворцев.

Захарова также отметила, что соглашения между Москвой, Баку и Ереваном, заключённые в 2020–2021 годах, позволяли выстраивать жизнь в Нагоном Карабахе с учётом интересов трёх сторон, но армянская сторона изменила ситуацию. Захарова напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября 2022 года признал Алма-Атинскую декларацию, в которой говорится о том, что Карабах находится в составе Азербайджана, но при этом нет положений о правах и гарантиях безопасности для жителей региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. В результате они погибли. В Минобороны сообщили, что на место прибыли российские и азербайджанские следователи, которые начали выяснять обстоятельства случившегося.

Российские миротворцы в Карабахе с 19 сентября, когда Азербайджан начал в регионе боевые действия, эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей. Всех, кого вывезли, обеспечили местами для проживания и питанием. Военные медики оказали помощь 16 пострадавшим.