Москва, 22 сентября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В ситуации с просьбой начать процедуру арбитража против США из-за нарушения международных обязательств с выдачей виз будет борьба юристов и западных авторитетов, но Штаты будут делать всё, чтобы не допустить развитие дела. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антонио Гутерреша начать процедуру арбитража против США из-за невыдачи виз. Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, которые не допускают отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии.

Политолог отметила, что из-за расположения штаб-квартиры Организации Объединённых Наций на территории США официальный Вашингтон начал злоупотреблять своими полномочиями, что нарушает Устав ООН.

«США злоупотребляют территориальной привилегией. Поэтому безусловно Гутерреш сделает ряд ритуальных заявлений о том, что США нарушили правила, которые прописаны в рамках ООН. Поэтому не исключено давление на юристов ООН, чтобы это дело не получило какого-то продолжения. Будет борьба юристов и авторитетов. Но США будут делать всё, чтобы не допустить развития этой ситуации», — поделилась Войко.

Она согласилась с тем, что начало юридического дела против США могло бы быть очень показательным и с правильным посылом. Тем более, что историческая привилегия США с расположением штаб-квартиры международной организации на их территории — это вынужденная мера, которая возникла в послевоенные годы прошлого столетия. Тогда сложное положение во многих странах не предоставляло возможности разместить штаб-квартиру ООН в государствах-основоположниках организации, поэтому было решено учредить её в Нью-Йорке. Это место предполагалось независимым, а принятое соглашение ООН указывало на невозможность страны, где размещалась штаб-квартира, создавать преграды для работы организации. Как отметила политолог, за последнее время США неоднократно нарушали этот принцип, что побудило Москву на просьбу к генсеку ООН. Однако, по мнению Войко, шансов на проведение процедуры арбитража с позитивным продолжением для России немного. И дело здесь в том числе в авторитете и возможностях Гутерреша.

«Всем понятны степень влияния и вес самого Гутерреша. Здесь можно вспомнить его посредничество в зерновой сделке, где он не обеспечил российскую часть сделки, не учёл российских интересов. И в целом его вес фактически свёлся к нулю. То же касается ситуации с визами для российских дипломатов и журналистов. Можно ожидать, что он даже даст этому делу ход, но не более», — отметила Войко.

Она также напомнила, что ситуации с отказом Вашингтона в получении виз российским журналистам и дипломатам особенно обострились с прошлого года. Уже тогда Москва пыталась обратить внимание мировой общественности и представителей международных организаций к проблеме, но, как заметила Войко, тот же Гутерреш ничего не предпринимал для налаживания ситуации и осуждения поведения Штатов. Поэтому, по её мнению, ждать, что сейчас генсек ООН будет активно лоббировать интересы российской стороны и защищать их, не приходится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Лавров, представляющий Россию на Генеральной Ассамблее ООН, пошутил про категорию виз США, которые получили журналисты, сопровождающие его в поездке в Нью-Йорк. Он высмеял транзитные визы типа C2, которые получили журналисты. Получившие визы типа C2 ограничены в передвижении и не могут отдаляться от площади Колумба на углу Центрального парка более чем на 40 километров.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты Америки серьёзно усложнили выдачу виз российской делегации на ГА ООН, затянув процесс до последнего момента. Он отметил, что визы получили далеко не все представители России.

23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским журналистам, которые должны сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, так и не выдали американские визы. Дипломат уточнила, что посольство США в Москве ответило по этому поводу, что оно «работает» над этой ситуацией, и подчеркнула, что в этом случае налицо манипулирование темой свободы слова и правами представителей СМИ.