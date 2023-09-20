Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, представляющий Россию на Генеральной ассамблее ООН, пошутил про категорию виз США, которые получили журналисты, сопровождающие его в поездке в Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам в кулуарах Генассамблеи ООН.

Таким образом Сергей Лавров высмеял транзитные визы типа C2, которые получили журналисты, направляющиеся в штаб-квартиру Организации Объединённых Наций. Согласно ограничениям, получившие визы типа C2 ограничены в передвижения и не могут отдаляться от площади Колумба на углу Центрального парка более чем на 40 километров.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Соединённые Штаты Америки серьёзно усложнили выдачу виз российской делегации на ГА ООН, затянув процесс до последнего момента. Он также отметил, что визы получили далеко не все представители России.