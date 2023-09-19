Рябков заявил, что США усложнили выдачу виз российской делегации на ГА ООН
Москва, 19 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. США предельно усложнили выдачу виз российской делегации на ГА ООН, затянув процесс до последнего момента. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Не все представители России получили визу на Генассамблею ООН», — заявил Рябков.
Кроме того, Рябков отметил, что маршрут борта министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию ГА ООН предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. Как добавил замглавы российского МИД, страна вовремя получила разрешение на пролёт спецрейса Лаврова в Нью-Йорк.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 августа подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавит глава МИД Сергей Лавров, также в состав делегации вошли замглавы ведомства Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил 18 сентября, что США не делали предложений о проведении двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдёт в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября.