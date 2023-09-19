Москва, 19 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. США предельно усложнили выдачу виз российской делегации на ГА ООН, затянув процесс до последнего момента. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Не все представители России получили визу на Генассамблею ООН», — заявил Рябков.

Кроме того, Рябков отметил, что маршрут борта министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию ГА ООН предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. Как добавил замглавы российского МИД, страна вовремя получила разрешение на пролёт спецрейса Лаврова в Нью-Йорк.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 августа подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавит глава МИД Сергей Лавров, также в состав делегации вошли замглавы ведомства Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил 18 сентября, что США не делали предложений о проведении двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдёт в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября.