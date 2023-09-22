Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Процедуру арбитража против США призвал запустить Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша глава МИД России Сергей Лавров. Об этом 22 сентября сообщается на сайте российского МИД.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерриш

«Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указали в МИД, Лавров пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо как можно скорее запустить процедуру арбитража против Соединенных Штатов. Глава МИД России отметил, что об этом неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Лавров, представляющий Россию на Генеральной Ассамблее ООН, пошутил про категорию виз США, которые получили журналисты, сопровождающие его в поездке в Нью-Йорк. Он высмеял транзитные визы типа C2, которые получили журналисты. Получившие визы типа C2 ограничены в передвижении и не могут отдаляться от площади Колумба на углу Центрального парка более чем на 40 километров.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты Америки серьёзно усложнили выдачу виз российской делегации на ГА ООН, затянув процесс до последнего момента. Он отметил, что визы получили далеко не все представители России.