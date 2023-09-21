Москва, 21 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Без жёсткой упёртости лидер киевского режима Владимир Зеленский станет не нужен Западу, и его могут устранить, поэтому он повторяет свои условия для прекращения боевых действий, выступая на Совете Безопасности ООН. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН украинский лидер выдвинул два условия для прекращения боевых действий. Он вновь потребовал вывести российские войска с территорий «в пределах Украины 1991 года», а также вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Евстафьев отметил, что глава киевского режима не сказал ничего нового, а лишь повторил озвученную ранее позицию.

«Единственное, что он не дочитал до конца свои требования, а озвучил только два из них. Но у него нет вариантов изменить свою позицию. Потому что без жёсткой упёртости он будет никому не нужен в Вашингтоне, Лондоне или где-то ещё. То есть, как только он перестанет озвучивать эти условия, то ему конец. Поэтому у него остаётся даже не два, а лишь полтора варианта поведения», — поделился мнением Евстафьев.

Политолог пояснил, что этими вариантами остаются повторения озвученных ранее условий «плана Зеленского», а также необходимость придумывать возможности для продвижения контрнаступления, которое по сути давно обрекло себя на провал. По мнению Евстафьева, украинский лидер давно стал мешать действиям западных политиков, в особенности США, а потому неслучайно было появление статьи в The New York Times к моменту начала Генассамблеи ООН о расследовании ракетного удара по рынку в Константиновке, где виновной называют украинскую сторону.

«Зеленский не та фигура, с которой могут произойти подвижки к миру. Все понимают в Штатах, что он токсичен, поэтому на самом деле США хотят, чтобы его убрали, но именно мы. Потому что он существенно мешает геополитическому манёвру США. Ведь пока он остаётся лицом киевского режима, то всегда на плаву будет тема коррупции семьи Байдена (президент США Джо Байден — прим. ред.)», — отметил политолог.

По мнению Евстафьева, если украинский лидер не будет продолжать контрнаступление ВСУ и согласится на переговоры, что западные руководители воспримут как капитуляцию, то у общественности появятся вопросы к правильности выделения огромных сумм поддержки Украины.

После речи главы киевского режима на заседании Совбеза ООН выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. он задал вопрос западным политикам, знают ли они об озвученных Киевом намерениях по отношению к населению тех территорий, которые теперь находятся под контролем России. Лавров напомнил, что Украина не раз официально угрожала истребить мирных жителей этих территорий.

Как многократно заявляли российские политики и государственные деятели, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 сентября констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине.

Как заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Украине пора вернуться к границам 1991 года в составе России. Он допустил, что после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов в составе Российской Федерации вполне может появиться новый федеральный округ.