Москва, 20 сентября, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 сентября констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Слово «переговоры» стало звучать всё чаще в ответ на всё чаще звучащие вопросы на этот счёт. Президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — сказал он эфире Первого канала.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

Позднее глава киевского режима, называя приемлемый для себя способ завершения военных действий, выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Он подчеркнул, что эти границы включали не только юго-восток Украины, но и Крым. По мнению Зеленского, в таком случае можно будет говорить о возможности дипломатического диалога. Возврат к границам 24 февраля 2022 года украинского президента не устроил, так как у Украины не будет чёткого понимания, «что такое гарантии безопасности».

При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Выступая 20 сентября на Генассамблее ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не может вести честный диалог по Украине из-за отсутствия аргументов. Глава МИД отметил, что предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает.