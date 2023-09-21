Вашингтон, 21 сентября, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Владимир Зеленский выступил в Совете Безопасности (СБ) ООН и выдвинул России два условия, при выполнении которых Украина якобы прекратит боевых действия.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он вновь потребовал вывести российские войска из зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев хочет получить контроль над исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

После его речи на заседании в СБ ООН выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД задал вопрос западным политикам, знают ли они об озвученных Киевом намерениях по отношению к населению тех территорий, которые теперь находятся под контролем России.

Лавров напомнил, что Украина не раз официально угрожала истребить мирных жителей этих земель. Министр также подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Киевом, но таким переговорам мешают США, которые запретили украинским властям подпольные контакты.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский намерено избегает мирного урегулирования украинского конфликта и игнорирует заявления российского президента Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу с Киевом. Эксперт полагает, что киевские власти наживаются за счёт ведения боевых действий, а Зеленский с помощью этого противостояния пытается отстрочить выборы и сохранить свою власть.

20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылки к ведению переговоров по Украине не просматриваются. При этом он напомнил, что Россия никогда не противилась идее таких контактов.