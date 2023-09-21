Мелитополь, 21 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Украине пора вернуться к границам 1991 года. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

В этом он согласился с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского, вновь упомянувшем в ходе выступления в Совбезе ООН о территории Украины в границах 1991 года. При этом Рогов предложил сделать это путём вхождения в состав России в качестве нового округа.

«Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза», ― пояснил в беседе с РИА Новости глава движения.

Он считает, что после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов в составе Российской Федерации вполне может появиться новый федеральный округ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Зеленский выступил в Совете Безопасности (СБ) ООН и выдвинул России два условия, при выполнении которых Украина якобы прекратит боевых действия.

Политик вновь потребовал вывести российские войска из зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, украинский лидер заявил, что Киев хочет получить контроль над исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Украинский лидер заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие границы он назвал «не нашими».

Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 сентября констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине.