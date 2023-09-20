Москва, 20 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Россия и Глобальный Юг могли бы выступить с нотой протеста на Генеральной Ассамблее ООН в сторону США, если бы Вашингтон сейчас согласовал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине, поэтому американский президент Джо Байден пока тянет с разрешением на поставки. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Zuma/TASS

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что все компетентные американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Отмечается, что если поставку отменят, то это будет значить, что американский президент Байден отказался от такого решения. По мнению авторов материала, опасения возможной эскалации со стороны России определяют подход США к поставкам вооружений.

Юрий Кнутов допустил, что окончательных решений о поставках ракет ATACMS не стоит ждать до завершения Генассамблеи ООН.

«Байден специально не стал принимать решение сейчас. Если бы это случилось до или во время Генассамблеи, то Россия и Глобальный Юг могли бы негативно отреагировать и выразить ноту протеста в рамках заседаний», — поделился Кнутов.

При этом он выразил уверенность, что сразу после завершения Генассамблеи Байден подпишет необходимые согласования для поставки ракет Киеву, поскольку Штаты не готовы пойти на прекращение конфликта. Также, по мнению Кнутова, у Вашингтона может быть ещё одна причина затягивать с поставками.

«Не хотят поставлять ещё потому, что это же не новые ракеты, и одна из них может упасть и не взорваться или сбиться с курса. И тогда она в целости и сохранности попадёт к нам. То есть технологии будут у нас. И они могут бояться, что тогда мы сможем разработать устройства, чтобы перенаправлять, уводить с курса эти ракеты», — отметил военный эксперт.

Он обратил внимание, что ракеты ATACMS обладают преимуществом в преодолении дальности расстояний, но не более. К тому же, по словам Кнутова, они так же, как и Storm Shadow, например, или любые другие ракеты, будут легко обнаруживаться системами ПВО.

«Российские ЗРК могут сбивать ракеты ATACMS. Ещё мне кажется, что могут разработать программное обеспечение, которое позволит с высокой эффективностью перехватывать эти ракеты и сбивать на подлёте к позициям», — рассказал Кнутов.

19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киев больше нуждается в поставках средств ПВО и артиллерии, а не оружия. По его словам, в вопросе обеспечения украинской армии средствами ПВО нужно будет ещё многое сделать.

Газета The Wall Street Journal 15 сентября, ссылаясь на свои источники, сообщила, что руководство США рассматривает возможность передать Украине ракеты большой дальности ATACMS уже этой осенью. В зависимости от модификации дальность этих ракет, согласно открытым источникам, составляет от 140 до 300 км. Агентство Reuters также сообщило, что Вашингтон близок к решению передать ATACMS Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных поставках ВСУ дальнобойных ракет, отметил, что это не изменит ситуации на поле боя. Он также подчеркнул, что США, поставляя вооружения Украине, ведут войну против России.