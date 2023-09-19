Вашингтон, 19 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Союзники Украины сосредоточились на поставках ей средств ПВО и артиллерии, так как ВСУ больше всего нуждаются в этих видах вооружения, заявил 19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос журналистов, передадут ли Киеву дальнобойные ракеты.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ», — сказал он.

Остин подчеркнул, что Пентагон старается добиться эффективности ВСУ в любой момент времени. По его словам, в вопросе обеспечения украинской армии средствами ПВО нужно будет ещё многое сделать.

Газета The Wall Street Journal 15 сентября, ссылаясь на свои источники, сообщила, что руководство США рассматривает возможность передать Украине ракеты большой дальности ATACMS уже этой осенью. В зависимости от модификации дальность этих ракет, согласно открытым источникам, составляет от 140 до 300 км. Агентство Reuters также сообщило, что Вашингтон близок к решению передать ATACMS Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных поставках ВСУ дальнобойных ракет, отметил, что это не изменит ситуации на поле боя. Он также подчеркнул, что США, поставляя вооружения Украине ведут войну против России.