Вашингтон, 15 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Власти США рассматривают возможность отправки ракет ATACMS вооружённым силам Украины осенью 2023 года, сообщила 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Украина близка к получению от США ракет большой дальности ATACMS этой осенью. Представители администрации (президента США Джозефа — Прим. ред.) Байдена говорят, что они пересмотрели свой подход к вопросу, но решения президента пока нет», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели газеты Politico со ссылкой на информированные источники сообщили, что власти Украины рассчитывают получить одобрение на поставку США ракет дальнего действия ATACMS до начала Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт 19–26 сентября 2023 года.

14 сентября американские СМИ отметили, что встреча президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского может пройти в Вашингтоне накануне начала заседания Генассамблеи ООН.

Официально ранее сообщалось, что администрация США рассматривает передачу ВСУ ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км и GMLRS с кассетными бомбами. В то же время официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер отмечал, что Вашингтон не будет торопиться с принятием решения по поставкам ракет ATACMS.

15 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что даже если США решат поставить Вооружённым силам Украины ракеты ATACMS, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут их подавить. Система ATACMS окажется под ударом противоракетного оружия РФ, которое перехватит ракеты до того, как они достигнут цели, заявил также Риттер. Это вооружение, как и всё ранее поставленное, не поможет ВСУ, добавил эксперт.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на массовые поставки западного оружия, ВСУ не достигают никакого прогресса в своих попытках контрнаступления и лишь теряют огромное количество военнослужащих. Главное, что беспокоит Россию — отсутствие у Запада каких-либо ограничений на поставки на Украину всё новых видов оружия, добавил глава государства.