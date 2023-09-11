Вашингтон, 12 сентября, 2023, 00:39 — ИА Регнум. В Белом доме близки к принятию решения о поставках Украине ракет большой дальности с кассетными бомбами. Об этом написало Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Alex Proimos Белый дом

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает передачу ВСУ ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, а также GMLRS с кассетными бомбами.

Окончательное решение в Белом доме ещё не приняли, но близки к этому, отметили собеседники издания.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер 11 сентября заявил, что США не торопятся с принятием решения по поставкам ВСУ ракет дальнего действия ATACMS. Он подчеркнул, что новых решений по этому вопросу так и нет.

Компания США Lockheed Martin подписала с минобороны Польши рамочное соглашение о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в резкой форме высказал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на её отказ передать киевской армии дальнобойные ракеты Taurus.