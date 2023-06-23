Нью-Йорк, Украина, 23 июня, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Россия не намерена поддерживать поставки зерна с Украины «в богатые страны», заявил 23 июня постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

«Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам, как зерном, так и удобрениями, однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгом защиты интересов нуждающихся мы не будем», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

В своём выступлении он также отметил, что сотрудники ООН, которые на словах заботятся о поставках удобрения на мировой рынок, по неясным причинам молчат об осуществлённом Киевом подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса, но при этом настойчиво требуют сохранить «зерновую сделку», хотя данные России обещания не выполняются, а продукция с Украины идёт отнюдь не в беднейшие страны.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года на встрече с лидерами нескольких государств Африки президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Запад обманули как Россию, так и другие страны мира, поскольку лишь 3% продукции, экспортируемой с Украины по «зерновому коридору», действительно направляется в беднейшие страны.

«Зерновая сделка» была закончена в 2022 году в рамках более широкой «черноморской инициативы» и несколько раз продлевалась. При этом ни одно из обещаний, данных России, выполнено не было, а в отношении некоторых из этих обещаний (в частности, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT) власти ЕС заявили, что и не собираются их выполнять. В МИД России в июне 2023 года заявили, что Россия готовится к прекращению действия сделки.