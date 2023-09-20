Москва, 20 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 сентября ответил на вопрос по теме торговой войны Польши и Украины. Представитель Кремля заявил, что одним нынешним конфликтом дело не ограничится.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Понятно, не первый и не последний конфликт, он будет только больше. Украинский режим свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше, будет меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября после того, как Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, Словакия, Венгрия и Польша ввели собственные ограничения в отношении Украины. Согласно данным украинской таможни, эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц. За последние восемь месяцев Украина импортировала из Польши сельскохозяйственных товаров на общую сумму более $69 млн.

Позднее, 18 сентября, Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка 20 сентября заявил, что Украина введёт ответное эмбарго на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции. В интервью польской газете он уточнил, что под эмбарго, в частности, попадут польские лук, помидоры, яблоки и капуста.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что Польша, делая ультимативные заявления, входит в серьёзную конфронтацию как с Еврокомиссией, которая может применить к Варшаве штрафные санкции, так и с Украиной.