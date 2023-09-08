Москва, 8 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Польша своим откровенным заявлением относительно ввоза украинского зерна входит в серьёзную конфронтацию с Евросоюзом и Еврокомиссией, от которых можно ждать штрафных санкций, а также непосредственно с Украиной, взаимоотношения с которой подрываются. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии из-за ввоза украинского зерна, заявив, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков независимо от решения Евросоюза. Моравецкий подчеркнул, что перед властями страны в приоритете защита интересов польских фермеров и их возможностей в сельскохозяйственной сфере. Он также заявил, что Варшава будет готова ввести собственный запрет на ввоз зерна, вне зависимости от мнения Брюсселя. При этом глава правительства пояснил, что Польша не выступает против транзита зерна через территорию своего государства.

По словам профессора Ковалёва, такой шаг от Варшавы можно было ожидать, поскольку Польша, как и другие восточноевропейские страны, уже давно выражала своё недовольство тем, что на их рынок поступает дешёвое украинское зерно, которое сбивает цены местных фермеров и наносит вред сельскому хозяйству государства.

«И с одной стороны, это продолжение старой линии. Но Польша своими действиями входит в конфликт с Евросоюзом. И это одно из свидетельств кризиса отношений внутри европейского содружества. А также это говорит о явном противостоянии между Украиной и в данном случае Польшей по довольно чувствительному для обеих стран вопросу. И это притом что Польша — один из лидеров по поддержке, но у них есть довольно серьёзные противоречия», — поделился Ковалёв.

По словам эксперта, многие в мире допускали, что эти противоречия Варшавы и Киева рано или поздно проявятся и вспыхнут с новой силой. И, по мнению Ковалёва, украинские власти сочтут это недружественным ударом, поскольку сейчас это единственное, что есть у Украины своего, на чём она может заработать. При этом Ковалёв допустил, что Еврокомиссия не пойдёт на поводу у Польши, что приведёт к серьёзной конфронтация Брюсселя и Варшавы.

«Польшу уже наказывали и штрафовали за несоблюдение принципов верховенства права и судебную реформу, которая не устраивала ЕС. В Евросоюзе есть достаточно чёткие правила, которые должны соблюдать его страны, а это довольно откровенная демонстрация того, что Польша не собирается эти правила соблюдать и готова пойти на серьёзную конфронтацию с евробюрократами», — отметил профессор.

Ковалёв допустил, что в итоге Польша из-за своего самовольного поведения может вновь получить весомые штрафные санкции или даже ей откажут в выдаче определённых средств из европейских фондов, что тоже достаточно чувствительная для стран ЕС мера наказания.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Европейская комиссия ввела ещё 2 мая 2023 года. Ранее эти страны самостоятельно запретили ввоз украинской аграрной продукции. Издание Foreign Policy сообщило, что эти поставки разорили восточноевропейских фермеров.

После этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу международным арбитражным судом, если ЕС продлит запрет на ввоз украинского зерна. Глава киевского режима обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Издание Politico 6 сентября сообщило, ссылаясь на европейские дипломатические источники, что большинство стран Евросоюза не поддерживают очередное продление запрета на ввоз украинского зерна. На заседании, где обсуждался этот вопрос, инициативу Польши и ещё четырёх соседей Украины не поддержали 22 страны ЕС.