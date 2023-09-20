Варшава, 20 сентября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Украина на этой неделе введёт запрет на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции. Об этом Rzeczpospolita заявил замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

В интервью польской газете Качка заявил, что Украина в течение нескольких следующих дней планирует ввести эмбарго, под которое попадут польские лук, помидоры, яблоки и капуста.

Также он напомнил о том, что Киев подаёт иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Говоря об этом, он уточнил, что основная цель поданной Украиной жалобы состоит в том, чтобы доказать, что Польша «не имеет права вводить подобные меры».

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября после того, как Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, Словакия, Венгрия и Польша ввели собственные ограничения в отношении Украины. Согласно данным украинской таможни, эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц. За последние восемь месяцев Украина импортировала из Польши этих сельскохозяйственных товаров на общую сумму более 69 миллионов долларов.