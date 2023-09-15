Брюссель, 15 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Об этом 15 сентября говорится в заявлении Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня», — говорится в заявлении

Отмечается, что ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

В Еврокомиссии добавили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Запрет на импорт украинского зерна в Евросоюз действовал до 15 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты парламента Болгарии утвердили решение о снятии запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Днём ранее такое решение приняло правительство страны. При этом в министерстве сельского хозяйства выступали за продление запрета, но позднее изменили свою позицию.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Он отметил, что если Еврокомиссия не продлит запрет, то власти Польши сделают это сами.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что Польша, делая ультимативные заявления, входит в серьёзную конфронтацию как с Еврокомиссией, которая может применить к Варшаве штрафные санкции, так и с Украиной.