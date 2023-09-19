Эмбарго Украины будет стоить Польше до 9 млн долларов в месяц
Киев, 19 сентября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Возможное эмбарго Украины на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц. Об этом свидетельствуют данные украинской таможни.
Согласно расчётам, проведённым РИА Новости, Украина за восемь месяцев текущего года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.
Таким образом, ежемесячно польские компании поставляли Украине указанную продукцию в среднем на 8,7 миллиона долларов в месяц.
При этом отмечается, что последствия эмбарго также коснутся и Украины, так как Польша является главным источником импортных мороженых овощей. Кроме того, Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, огурцов и консервированных овощей.
Венгрия, Польша и Словакия 15 сентября в ответ на непродление Еврокомиссией ограничения на ввоз сельхозпродукции ввели эмбарго на зерно и другие товары с Украины.
Как передавало ИА Регнум, 18 сентября еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Еврокомиссия изучит сложившуюся ситуацию и рассмотрит шаги для возможного разрешения ситуации.