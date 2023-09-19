Киев, 19 сентября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Возможное эмбарго Украины на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц. Об этом свидетельствуют данные украинской таможни.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно расчётам, проведённым РИА Новости, Украина за восемь месяцев текущего года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.

Таким образом, ежемесячно польские компании поставляли Украине указанную продукцию в среднем на 8,7 миллиона долларов в месяц.

При этом отмечается, что последствия эмбарго также коснутся и Украины, так как Польша является главным источником импортных мороженых овощей. Кроме того, Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, огурцов и консервированных овощей.

Венгрия, Польша и Словакия 15 сентября в ответ на непродление Еврокомиссией ограничения на ввоз сельхозпродукции ввели эмбарго на зерно и другие товары с Украины.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Еврокомиссия изучит сложившуюся ситуацию и рассмотрит шаги для возможного разрешения ситуации.