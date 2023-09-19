Вашингтон, 19 сентября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил 19 сентября, что на предстоящей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новое финансирование. Наоборот, конгрессмен отметил, что будет требовать от него отчётности за старое.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский что, избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчётность за деньги, которые мы уже потратили? Каков план достижения победы? Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — ответил политик на вопрос, возьмёт ли он на себя финансовые обязательства на встрече с лидером Украины.

Ранее Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше $110 млрд. Маккарти осудил специальную военную операцию России на Украине и заявил, что хотел бы её завершения, но также и подотчётности украинской стороны.

«Я с самого начала говорил, что мы хотим подотчётности, за всё, на что бы ни тратились тяжело заработанные деньги налогоплательщиков», — сказал он.

Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 сентября признал рост числа недовольных финансированием Украины конгрессменов. По его словам, критикуют в основном республиканцы от правого крыла палаты Конгресса.

Перед этим, 10 августа, президент США Джо Байден запросил около $40 млрд, из которых более $20 млрд захотел направить на помощь Украине, в том числе $13 млрд непосредственно на военную поддержу ВСУ. На это в конгрессе также отреагировали критически, отметив, что средства необходимы на внутренние проблемы, и что в США рекордные показатели по бездомности.

Как сообщало ИА Регнум, на помощь Украине ООН получила в 2023 году $1,83 млрд. Таким образом, Киев стал лидером по привлечению донорской помощи. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. Как сообщил телеканал Fox News, на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму США выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд. В 2024 году Киев рассчитывает получить от США $12–14 млрд на финансирование госбюджета, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В беседе с ИА Регнум 18 сентября военный эксперт Иван Коновалов заявил, что глава киевского режима хочет продолжения боевых действий на Украине, потому что они позволяют ему зарабатывать, и поэтому говорит, что не уступит часть украинских территорий ради мира. Так, в интервью CBS News он сказал, что Киев не откажется от них ради прекращения конфликта и добавил, что так называемое контрнаступление продолжится и с ухудшением погодных условий. По мнению Коновалова, заявление Зеленского отражает его личную позицию, а не установки западных кураторов.