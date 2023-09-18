Москва, 18 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет продолжения боевых действий на Украине, которые позволяют ему зарабатывать, и поэтому говорит, что не откажется от части территорий ради заключения мира. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт Иван Коновалов.

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

17 сентября Зеленский заявил в интервью CBS News, что Киев не откажется от части территорий ради прекращения конфликта и заключения мира. Он также добавил, что так называемое контрнаступление продолжится и с ухудшением погодных условий.

По мнению Коновалова, заявление украинского лидера отражает его личную позицию, а не установки западных кураторов.

«Его слова не отражают позицию Запада. Он просто демонстрирует взгляды киевских нацистов, у которых единственное желание удержать власть и продолжать получать финансирование. Запад же реагирует по-разному, там кто-то поддерживает продолжение контрнаступа, кто-то придерживается уже других взглядов», — поделился Коновалов.

Военный эксперт отметил, что глава киевского режима желает продолжать конфликт, который приносит ему выгоду от западных вооружений и финансовой поддержки. Поэтому в том числе он заявил, что контрнаступление будет продолжаться при любых погодных условиях.

В свою очередь, политолог Александр Коньков допустил, что киевский лидер не знает, что сейчас нужно отвечать на вопросы об уступках территории ради заключения мира, поэтому продолжает гнуть линию давних западных установок.

«Просто он уже не знает, что дальше говорить, иначе он потеряет те позиции, которые у него есть сегодня. Он просто продолжает гнуть ту линию, которую ему начертили некоторое время назад. Никаких дополнительных вводных, видимо, не поступает. Но если ветер переменится, если поступит чёткое иное распоряжение от Запада, то снова увидим «гибкость», которую периодически демонстрируют киевские власти», — поделился Коньков.

Он также напомнил, что украинский лидер уже выстроил для себя границы, которые ограничивают его путь к перемирию, — сначала он на законодательном уровне запретил в стране переговоры с российской стороной, а затем также указал на единственно возможный «план» разрешения конфликта — это установление границ украинского государства как в 1991 году.

«Но на деле это является ультиматумом. Ему по сути не оставили выбора западные кураторы. Его также держат на коротком поводке в контексте организации выборов на Украине. И то, что звучат разные оценки — будут ли эти выборы или нет, показывает, что Запад ещё не определился, стоит ли их проводить в текущих условиях. И для Зеленского это критический фактор», — отметил Коньков.

Ранее главный аналитик МИД Японии Масару Сато выразил мнение, что если украинский лидер всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов в свете пессимистических заявлений в иностранных СМИ в отношении киевской власти и провала ВСУ опубликовал в издании «Украинская правда» статью под названием «Стратегическая точка перелома». Данилов представил странам Запада ряд рекомендаций, как надо помогать Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Для начала таких переговоров Киев должен отменить собственный запрет на ведение диалога с Россией. Также российский лидер заявил, что Украине не следовало бы «плясать под чужую дудку».