Киев, 11 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Киев в 2024 году рассчитывает получить от Соединённых Штатов от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование государственного бюджета на уровне 2023 года.

«Не меньше, чем в этом году: где-то от 12 до 14 миллиардов долларов. Это то, что мы разрабатываем», — приводит украинское издание «Экономическая правда» слова министра.

Он также добавил, что Киев надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года ещё 3,3 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета Украины.

Украинский министр добавил, что в 2023 году внешнее финансирование государственного бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд были направлены на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа на своём сайте украинское министерство финансов сообщило, что государственный долг Украины увеличился в июле на $4 млрд и достиг по состоянию на конец месяца $132,92 млрд (4 860,59 млрд гривен), при этом внешний долг страны составил $90,77 млрд (3 319,19 млрд гривен).

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 6 августа сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров $60 млрд в виде грантов и кредитов. При этом на США пришлось $20,43 млрд, а на ЕС и МВФ — соответственно $19,39 млрд и $6,29 млрд.

Группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии потребовала от президента Джо Байдена отозвать запрос о выделении на помощь Украине 24 млрд долларов. Текст послания опубликовал в социальной сети Twitter член палаты представителей Уоррен Дэвидсон. В послании также говорится о неправомерности действий главы государства и усталости жителей США от финансирования конфликтов. Авторы письма отметили, что запрос Байдена усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы и предполагает обход двухпартийного соглашения о потолке госдолга.