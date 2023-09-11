На Украине сообщили о надежде получить 14 млрд долларов от США в 2024 году
Минфин Украины рассчитывает получить от США более 12 млрд долларов в 2024 году
Киев, 11 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Киев в 2024 году рассчитывает получить от Соединённых Штатов от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, в 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование государственного бюджета на уровне 2023 года.
«Не меньше, чем в этом году: где-то от 12 до 14 миллиардов долларов. Это то, что мы разрабатываем», — приводит украинское издание «Экономическая правда» слова министра.
Он также добавил, что Киев надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года ещё 3,3 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета Украины.
Украинский министр добавил, что в 2023 году внешнее финансирование государственного бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд были направлены на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.
Как передавало ИА Регнум, 28 августа на своём сайте украинское министерство финансов сообщило, что государственный долг Украины увеличился в июле на $4 млрд и достиг по состоянию на конец месяца $132,92 млрд (4 860,59 млрд гривен), при этом внешний долг страны составил $90,77 млрд (3 319,19 млрд гривен).
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 6 августа сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров $60 млрд в виде грантов и кредитов. При этом на США пришлось $20,43 млрд, а на ЕС и МВФ — соответственно $19,39 млрд и $6,29 млрд.
Группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии потребовала от президента Джо Байдена отозвать запрос о выделении на помощь Украине 24 млрд долларов. Текст послания опубликовал в социальной сети Twitter член палаты представителей Уоррен Дэвидсон. В послании также говорится о неправомерности действий главы государства и усталости жителей США от финансирования конфликтов. Авторы письма отметили, что запрос Байдена усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы и предполагает обход двухпартийного соглашения о потолке госдолга.