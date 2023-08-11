Вашингтон, 11 августа, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине в то время, когда граждане страны находятся в тяжёлом положении. Об этом, комментируя инициативу главы Белого дома Джозефа Байдена о выделении новой помощи Киеву, заявила член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Грин осудила запрос американского лидера, указав, что властям США следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем. Она напомнила, что долги страны перевалили за $32 трлн, а бездомность в США достигла рекордного за всё время уровня

«Тогда как пожилые люди с фиксированным доходом едва могут позволить себе арендную плату из-за высокой инфляции <…> и более 300 американцев умирают каждый день из-за жалкой приграничной политики Байдена, мы просто не можем себе позволить отправлять Украине еще $40 млрд», — написала политик в микроблоге соцсети Х (бывшая Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине.

Как уточняется в распространённом администрацией Белого дома документе, порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, $3,6 млрд ― на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.

Как указали авторы статьи в Associated Press, это связано с неудачами ВСУ при проведении контрнаступления. Также отмечено, что ранее конгрессмены одобряли подобные запросы Байдена, но теперь ситуация изменилась, в палате представителей, где большинство у Республиканской партии, назревает раскол. По данным издания, многие хотят продемонстрировать поддержку экс-президенту Дональду Трампу, который критикует власти за военную помощь Украине.

Агентство Reuters отметило, что сумма средств, запрошенная Байденом, превзошла объём финансирования для решения внутренних проблем США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что американские граждане поддержат любые решения президента Байдена по Украине.

При этом опрос общественного мнения, проведённого CNN, показал, что около 55% граждан США выступают против продолжения предоставления Украине военной помощи.