В Конгрессе США призвали прекратить спонсировать Украину
Конгрессвумен Грин: США не могут позволить себе отправить ещё $40 млрд Украине
Вашингтон, 11 августа, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине в то время, когда граждане страны находятся в тяжёлом положении. Об этом, комментируя инициативу главы Белого дома Джозефа Байдена о выделении новой помощи Киеву, заявила член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
Грин осудила запрос американского лидера, указав, что властям США следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем. Она напомнила, что долги страны перевалили за $32 трлн, а бездомность в США достигла рекордного за всё время уровня
«Тогда как пожилые люди с фиксированным доходом едва могут позволить себе арендную плату из-за высокой инфляции <…> и более 300 американцев умирают каждый день из-за жалкой приграничной политики Байдена, мы просто не можем себе позволить отправлять Украине еще $40 млрд», — написала политик в микроблоге соцсети Х (бывшая Twitter).
Как сообщало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине.
Как уточняется в распространённом администрацией Белого дома документе, порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, $3,6 млрд ― на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.
Как указали авторы статьи в Associated Press, это связано с неудачами ВСУ при проведении контрнаступления. Также отмечено, что ранее конгрессмены одобряли подобные запросы Байдена, но теперь ситуация изменилась, в палате представителей, где большинство у Республиканской партии, назревает раскол. По данным издания, многие хотят продемонстрировать поддержку экс-президенту Дональду Трампу, который критикует власти за военную помощь Украине.
Агентство Reuters отметило, что сумма средств, запрошенная Байденом, превзошла объём финансирования для решения внутренних проблем США.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что американские граждане поддержат любые решения президента Байдена по Украине.
При этом опрос общественного мнения, проведённого CNN, показал, что около 55% граждан США выступают против продолжения предоставления Украине военной помощи.