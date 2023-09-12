Вашингтон, 12 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. Об этом 12 сентября сообщил американский телеканал Fox News.

Сергей Корсун ИА Регнум

На сайте телеканала опубликована копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенаторам-республиканцам, которые в январе запросили отчёт о расходах на Украину.

Из таблицы следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму США выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа. Он отметил, что весь киевский режим функционирует с иностранных денег.

Издание 19fortyfive написало, что успехи России на поле боя могут заставить Запад прекратить помощь киевскому режиму. Отмечается, что поддержка Киева через военные поставки может отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения.