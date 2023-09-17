Вашингтон, 18 сентября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Белый дом отмечает рост числа конгрессменов, которые выступают против финансирования Украины.

Defense.gov Джон Кирби

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сказал Кирби Telegraph.

По словам политика, критикуют в основном республиканцы от правого крыла палаты Конгресса США.

Как сообщало ИА Регнум, на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила в 2023 году 1,83 млрд долларов. Таким образом, Киев стал лидером по привлечению донорской помощи. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ Василий Небензя.

Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. Как сообщил телеканал Fox News, на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму США выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд.

Киев в 2024 году рассчитывает получить от Соединённых Штатов от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.