Брюссель, 15 сентября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. На оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила в 2023 году 1,83 млрд долларов. Таким образом Киев стал лидером по привлечению донорской помощи. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Постпред подчеркнул, что для выполнения всех планов по оказанию гуманитарной помощи странам ООН в 2023 году необходимо 55,2 млрд долларов. Организация получила только 29% из них.

Небензя отметил, что Украина получила на 300 млн долларов больше, чем Сирия и на 1 млрд долларов больше, чем Афганистан.

Постпред озвучил факты о которых, по его словам, многие не любят говорить. После «экспериментальной демократизации» НАТО и США жители Афганистана продают органы и детей, чтобы прокормить членов семей.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. Как сообщил телеканал Fox News, на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму США выделили $110,97 млрд, из которых потрачены $101,2 млрд.

Киев в 2024 году рассчитывает получить от Соединённых Штатов от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.