Москва, 19 сентября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщило 19 сентября Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«19 сентября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также днём 19 сентября Минобороны сообщало, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что БПЛА сбили на подлёте к городу.

Российские силы противовоздушной обороны 19 сентября сбили четыре украинские ракеты над Мелитополем.

В Минобороны России 19 сентября также сообщили, что за сутки в зоне СВО российские военные нейтрализовали 38 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Нововодяное и Золотаревка в ЛНР, Берестовое, Александровка и Евгеновка в ДНР, Новомихайловка в Запорожской области и Каиры в Херсонской области.

Со стороны Украины, предположительно, из села Зелёное в Харьковской области, 11 сентября на территорию Белгородской области залетел беспилотник. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство на расстоянии 1300 метров от села Середа Шебекинского городского округа. В результате смертельное ранение получил российский военный.