Москва, 19 сентября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки сбили украинский военный самолёт Су-25 в Запорожской области. Об этом журналистам 19 сентября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка (Запорожской области) сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции российские военные нейтрализовали 38 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое, Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка в Запорожской области и Каиры в Херсонской области.

Помимо этого, российские военные перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные утром 19 сентября нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области. В ходе удара украинской армии разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, а на улице Фруктовая — гаражи, никто не пострадал.

Перед этим в Запорожской области сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре ракеты ВСУ над Мелитополем.

В Минобороны России 19 сентября сообщили, что экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил позицию украинских военных на запорожском направлении. Как отметили в российском оборонном ведомстве, от удара сдетонировал полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, находившийся рядом с позицией.

Российские войска уничтожили 11 сентября два МиГ-29 и три Су-25 ВВС Украины. Конашенков в ходе брифинга 16 сентября уточнил, что в результате удара по аэродрому около Кривого Рога 11 сентября были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВСУ.