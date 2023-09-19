Белгород, 19 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью уничтожили украинский дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«19 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА сбили на подлёте к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», ― добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября со стороны Украины, предположительно, из села Зелёное в Харьковской области, на территорию Белгородской области залетел беспилотник. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство на расстоянии 1300 метров от села Середа Шебекинского городского округа. В результате обстрела смертельное ранение получил российский военнослужащий.

16 сентября дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Ещё один дрон самолётного типа в небе над регионом сбили 11 сентября.