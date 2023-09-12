Шебекинский район, Белгородская область, 12 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Со стороны Украины 11 сентября на территорию Белгородской области залетел беспилотник, который сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ), погиб российский военный, сообщил 12 сентября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, БПЛА залетел, предположительно, из села Зелёное в Харьковской области. Украинский дрон сбросил СВУ на расстоянии 1300 метров от села Середа Шебекинского городского округа.

Источник агентства добавил, что в результате обстрела смертельное ранение получил военнослужащий МО, разрушений нет.

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