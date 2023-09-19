Силы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Мелитополем
Мелитополь, 19 сентября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 19 сентября сбили четыре украинские ракеты над Мелитополем, сообщили оперативные службы Запорожской области.
Александр Полегенько/ТАСС
«В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — заявил журналистам представитель оперативных служб.
Администрация Мелитополя 19 сентября сообщила о взрыве в городе и работе систем ПВО.
Со своей стороны председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии к фото сообщил, что система ПВО отработала по двум украинским целям.
В Мелитополе 10 сентября прогремел взрыв. Сработала система противовоздушной обороны.