Мелитополь, 19 сентября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 19 сентября сбили четыре украинские ракеты над Мелитополем, сообщили оперативные службы Запорожской области.

Александр Полегенько/ТАСС

«В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — заявил журналистам представитель оперативных служб.

Администрация Мелитополя 19 сентября сообщила о взрыве в городе и работе систем ПВО.

Со своей стороны председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии к фото сообщил, что система ПВО отработала по двум украинским целям.

В Мелитополе 10 сентября прогремел взрыв. Сработала система противовоздушной обороны.