Москва, 17 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждался вопрос возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом 17 сентября заявил глава минприроды РФ Александр Козлов.

Пресс-служба Минприроды РФ/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

«Невозможно жить без авиасообщения. Наши коллеги из министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно появилось», — сказал Козлов.

Он добавил, что сейчас авиасообщение работает в пробном режиме, но в ближайшее время оно может начать полноценно функционировать.

Также министр рассказал, что стороны обсудили вопрос восстановления проекта железнодорожной линии «Хасан-Раджин». Он предполагает продление Дальневосточной железной дороги от станции Хасан в Приморском крае до северокорейского порта Раджин, а также модернизацию железной дороги КНДР и возведение нового контейнерного терминала в Раджине.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, его поезд покинул территорию региона.

12 сентября северокорейский лидер приехал в Россию с официальным визитом на бронепоезде. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР.

15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

16 сентября он прибыл во Владивосток. Там вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи, а после — посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

17 сентября лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.