Глава Минприроды РФ назвал темы переговоров с Ким Чен Ыном
Глава Минприроды: РФ и КНДР обсуждали возобновление регулярного авиасообщения
Москва, 17 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждался вопрос возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом 17 сентября заявил глава минприроды РФ Александр Козлов.
«Невозможно жить без авиасообщения. Наши коллеги из министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно появилось», — сказал Козлов.
Он добавил, что сейчас авиасообщение работает в пробном режиме, но в ближайшее время оно может начать полноценно функционировать.
Также министр рассказал, что стороны обсудили вопрос восстановления проекта железнодорожной линии «Хасан-Раджин». Он предполагает продление Дальневосточной железной дороги от станции Хасан в Приморском крае до северокорейского порта Раджин, а также модернизацию железной дороги КНДР и возведение нового контейнерного терминала в Раджине.
Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, его поезд покинул территорию региона.
12 сентября северокорейский лидер приехал в Россию с официальным визитом на бронепоезде. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР.
15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.
16 сентября он прибыл во Владивосток. Там вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи, а после — посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.
17 сентября лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.