Вашингтон, 22 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Власти США ранее предупреждали Украину и других своих союзников о том, что РФ может применить экспериментальное вооружение в ходе украинского конфликта. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Один из собеседников журналистов утверждает, что РФ уже использовала ракеты со «значительно более крупными боеголовками». В публикации подчёркивается, что Киев планирует запросить у западных стран средства противовоздушной обороны, которые могут перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Предполагается, что одним из таких вооружений может стать система противоракетной обороны THAAD, которую производит американская корпорация Lockheed Martin.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу атак западными ракетами по российской территории. Он подчеркнул, что цели, поставленные противником, достигнуты не были.

Глава государства также уточнил, что в ответ на эти действия российские войска нанесли 21 ноября комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности.

По словам президента, в указанном случае речь шла о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая получила название «Орешник». Он также добавил, что средств противодействия этому оружию в мире пока не существует.

Западные СМИ прокомментировали заявление Путина об ударе с применением новейших ракет «Орешник». Британская газета Mirror охарактеризовала его обращение как «предупредительный выстрел» третьей мировой войны. Газета The New York Times написала, что президент РФ заявил о ракетном ударе в качестве «угрозы Западу».

В распоряжении ИА Регнум появилось видео, на котором, предположительно, показан удар ракетами «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.