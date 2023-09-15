Москва, 15 сентября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причину крушения межпланетной станция «Луна-25». Она разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя. Об этом гендиректор рассказал журналистам 15 сентября.

«Роскосмос»/РКК «Энергия

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу. Причина — акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас», — сказал Борисов.

Из 16 существующих версий 11 специалисты уже проверили. Остальные причины планируется исследовать к концу сентября.

Как сообщало ИА Регнум, первая за почти 50 лет российская лунная миссия через шесть дней сделала первый снимок лунной поверхности и вскоре скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. «Луна-25» 19 августа прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны.

В «Роскосмосе» 20 августа сообщили, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование после столкновения с поверхностью Луны.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что российскую лунную программу надо скорректировать, чтобы реализовать неполученный из-за аварии «Луны-25» функционал в будущих миссиях.

Россия не будет сворачивать лунную программу после аварии космического аппарата «Луна-25». Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.