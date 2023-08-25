Москва, 25 августа, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Российскую лунную программу надо скорректировать, чтобы реализовать неполученный из-за аварии «Луны-25» функционал в будущих миссиях. Об этом сообщил 25 августа глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если у нас нештатное завершение первой миссии, надо так провести коррекцию программы, чтобы неполученный функционал был реализован в процессе всей лунной программы запланированной», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, первая за почти 50 лет российская лунная миссия направилась к естественному спутнику Земли 11 августа. Через шесть дней «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности и вскоре скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. 19 августа «Луна-25» прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны.

20 августа в Роскосмосе сообщили, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование после столкновения с поверхностью Луны.

Академик РАН Михаил Маров, один из научных руководителей космических исследований СССР, узнав о крушении, попал в больницу. Он отметил, что для него это, по всей видимости, была последняя надежда увидеть возрождение российской лунной программы.