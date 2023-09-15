Москва, 15 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Банк России планирует удерживать ключевую ставку на высоком уровне до тех пор, пока не убедится в стабилизации ситуации с инфляцией, заявила 15 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Некоторые участники рынка ожидают, что ЦБ, как это было в 2014 и 2022 годах, «достаточно быстро» перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики, но сейчас ситуация иная, нежели была тогда, отметила Набиуллина.

«Прошлые эпизоды значительного повышения ставки во многом связаны с рисками для финансовой стабильности. Когда эти риски уходили, мы снижали ставку. В этот раз ситуация другая — мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков и будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции», — сказала Набиуллина на брифинге ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 сентября ЦБ сообщил о повышении уровня ключевой ставки на 1% до 13%. Инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким, отметили в Центробанке. Внутренний спрос растёт быстрее, чем возможности расширения выпуска, и в таких условиях на фоне ослабления рубля «требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», чтобы приблизиться к целевым показателям по инфляции (4%), заявили в регуляторе.

Также 15 сентября в ЦБ заявили, что регулятор пересмотрел в сторону повышения прогноз по уровню инфляции в 2023 году: она должна составить 6-7%, а не 5-6,5%, как предполагалось ранее. К уровню в 4% инфляция вернётся в 2024 году, сказано в сообщении регулятора.

В августе 2023 года ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 3,5%, с 8,5% до 12%. В условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта, отмечала в беседе с корреспондентом ИА Регнум Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Если бы ставку не повысили, курс российской валюты продолжил бы снижаться, пояснила Коваленко.