Москва, 15 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%, сообщила 15 сентября пресс-служба Центробанка РФ на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким», — говорится в релизе.

Банк России отметил, что реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году», — отметили в ЦБ.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Как передавало ИА Регнум, предыдущее повышение ключевой ставки Центробанком произошло месяц назад, в августе. Тогда Банк России повысил её до 12%, это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что инфляционные риски в России растут, и на первом плане задача сдержать рост цен.