Москва, 15 сентября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7% с прежних 5-6,5%. Инфляция на уровне 4% ожидается в 2024-м и последующих годах, сообщает 15 сентября пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что проводит денежно-кредитную политику, которая ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учётом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться около этой отметки в дальнейшем.

В числе причин усиления инфляционного давления — перенос в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца цены с поправкой на сезонность выросли на 9% в пересчёте на год. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 8,4%, отметили в ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базовых пунктов, до 13% годовых. В ЦБ отметили, что инфляционное давление в экономике остаётся высоким на фоне реализации существенных проинфляционных рисков, в числе которых рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля.