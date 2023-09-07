Москва, 7 сентября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Среднестатистической российской семье для комфортного обслуживания ипотеки необходимо иметь доход от 100,4 тысячи рублей в месяц. Об этом в своём исследовании сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Известия/ Константин Кокошкин

По сравнению с январём текущего года рост этого показателя в среднем составил 9,8%. В начале года он составлял 91,4 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что на рост комфортного для заёмщика размера ежемесячных поступлении повлияло увеличение ключевой ставки Центробанка, рыночных ипотечных ставок, стоимости жилья и среднего размера ипотеки.

Больше всего для выплаты ипотеки нужно зарабатывать в Москве ― в среднем 189,7 тысячи рублей. Для Московской области этот показатель составляет 143,2 тысячи рублей, Санкт-Петербурга ― 129,7 тысячи рублей, Ленинградской области ― 109,3 тысячи рублей. В Красноярском крае доход должен быть не ниже 106,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на внеочередном заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 12%. После этого Сбербанк с 22 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта ― до 13,4% в новостройках, на вторичное жильё — до 11,7%. При этом в финансовой организации добавили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не поменялись. Неизменными остались условия по льготным программам и в ВТБ.

Президент Владимир Путин 8 августа заявил, что в России продолжат действовать программы льготного ипотечного кредитования. С апреля 2020 года россияне получили уже более 1,1 млн ипотечных кредитов по сниженной ставке.

В августе, по данным аналитического центра ЦИАН, средняя арендная плата на однокомнатные квартиры в крупных городах в России увеличилась на 4,7%, на двухкомнатные — на 7,3%.