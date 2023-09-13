Москва, 13 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой увеличен с 15% до 20%. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном 12 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА Регнум Недвижимость

В документе указано, что заёмщик оплачивает за счёт собственных средств «20 и более процентов стоимости» приобретаемого жилья. Речь идёт о кредитных договорах, подписанных после вступления постановления в силу.

Для ранее подписанных договоров минимальный размер первоначального взноса остаётся прежним — 15%.

Кроме того, на 0,5 процентного пункта снижается предельная величина субсидий банкам, которые выдают кредиты в рамках госпрограмм.

Постановление, датированное 9 сентября, вступит в силу 20 сентября 2023 года.

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