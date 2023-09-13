Москва, 13 сентября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Власти РФ нашли способ снизить спрос на ипотечные кредиты и тем самым охладить темпы роста цен на недвижимость, считает Николай Утолин, ассистент департамента налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ранее стало известно, что правительство России повысило первый взнос по льготной ипотеке с 15% до 20%.

Как полагает Утолин, такое увеличение минимального первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой могло быть обусловлено несколькими мотивами. Один из них — желание снизить спрос и тем самым охладить темпы роста цен на новостройки, которые в последние годы существенно подорожали, а в след за ними и вторичное жильё.

«Ещё одной возможной причиной может быть экономия бюджета (в условиях роста ключевой ставки ЦБ РФ, что привело к увеличению затрат на компенсацию по льготной ипотеке), а также перераспределение высвободившихся средств в иные перспективные и важные направления государственного развития», — предположил эксперт.

По его мнению, российский банковский сектор спокойно перенесёт данное увеличение, так как на практике размер первоначального взноса редко был ниже 20%.

В свою очередь, Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что субсидирование государством процентной ставки означало для бюджета всё большие траты, особенно если учесть, что объёмы ипотеки за последний год значительно возросли. Вместе с ними выросли и риски.

Ермилова не исключает, что теперь спрос может снизиться, так как даже 15% были для граждан существенной суммой, а при её увеличении на 5% эта нагрузка может стать ещё более ощутимой.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как будет меняться ситуация с ключевой ставкой и будут ли расти процентные ставки по программам стандартной ипотеки и с господдержкой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство России выпустило постановление, согласно которому минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой увеличен с 15% до 20%. Кроме того, на 0,5 процентного пункта снижается предельная величина субсидий банкам, которые выдают кредиты в рамках госпрограмм. Постановление вступит в силу 20 сентября 2023 года.

Также известно, что с апреля 2020 года жители России получили уже более 1,1 млн ипотечных кредитов по сниженной ставке. Интерес к программе «Льготная ипотека» не спадает даже с учётом постоянно меняющихся экономических обстоятельств. Только с начала 2023 года было выдано свыше 180 тыс. кредитов.

Президент России Владимир Путин пообещал, что в РФ продолжат действовать программы льготного ипотечного кредитования, и заверил, что власти страны сделают для этого всё.