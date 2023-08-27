Москва, 27 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В России продолжили расти цены на недвижимость на вторичном рынке. В августе жильё на крупнейших рынках страны подорожало почти на 2%. Это следует из статистики «ЦИАН․Аналитики», сообщил 27 августа «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным компании, средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России, в числе которых 16 городов-миллионников, а также Московская и Ленинградская область, в августе составила 130,4 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,9% больше, чем в июле. Это максимальный месячный прирост с марта 2022 года.

Эксперт пояснил, что стоимость жилья растёт за счёт сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения. Прогнозируется, что цены на вторичку могут стабилизоваться в середине октября. К этому времени на рынке ожидают охлаждения спроса за счёт постепенной переориентации покупателей на новостройки после повышения ключевой ставки ЦБ.

Самый значительный месячный рост стоимости вторичного жилья, согласно подсчетам «ЦИАН․Аналитики», произошёл в Самаре ― на 4%, до 113 тыс. рублей за кв. м. В Казани вторичка подорожала на 3,5%, до 152,5 тыс. рублей за кв. м. В Челябинске выросла на 1,75%, до 73,9 тыс. рублей за кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года средняя цена на вторичное жильё в России увеличилась на 12%. По мнению экспертов, до конца года цифры за квадратный метр вырастут ещё на 3–5%. Основная причина роста цен вторички — покупатели в связи с подорожанием стройматериалов и ремонта в целом после ограничения околонулевых ставок по ипотеке предпочитают покупать уже готовые квартиры.

Кроме того, есть мнение, что вторичное жильё подорожало из-за роста цен на новостройки. В 2022 году стоимость нового жилья выросла на 22,6%.

В августе средняя арендная плата на однокомнатные квартиры в крупных городах в России увеличилась на 4,7%, на двухкомнатные — на 7,3%. В частности, в Краснодаре арендные ставки на однокомнатные квартиры подскочили на 17%, в Самаре ― на 13,7%. Это максимальные показатели по стране.

Эксперты объяснили рост цен сокращением объёма предложения и усилением спроса на фоне возвращения части ранее уехавших за границу россиян.