Владивосток, 11 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Для стимулирования застройщиков возводить дома с квартирами большой площади необходимо снизить ипотечные ставки для покупателей, заявил генеральной директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, сегодня 53% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры.

«Надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем», — сказал Мутко на Восточном экономическом форуме.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на внеочередном заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 12%. После этого Сбербанк с 22 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта ― до 13,4% в новостройках, на вторичное жильё — до 11,7%. При этом в финансовой организации добавили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не поменялись. Неизменными остались условия по льготным программам и в ВТБ.

Президент Владимир Путин 8 августа заявил, что в России продолжат действовать программы льготного ипотечного кредитования.