Москва, 15 сентября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В юго-западной части Чёрного моря за сутки были уничтожены два украинских морских дрона, сообщил 15 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант России Игорь Конашенков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря», — сказал он.

Ранее в Минобороны информировали, что утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота (ЧФ) России уничтожил безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ).

14 сентября в Минобороны России сообщили, что украинский безэкипажный катер пытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», но был уничтожен.

Также 14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией ЧФ был обнаружен и уничтожен ещё один безэкипажный катер ВСУ. 13 сентября российские военные уничтожили три таких катера.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами. Средства ПВО уничтожили семь ракет, остальные повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.