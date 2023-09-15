Москва, 15 сентября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота (ЧФ) России уничтожил безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила 15 сентября пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Малый ракетный корабль «Аскольд»

«Сегодня утром малым ракетным кораблём «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что катер противника был уничтожен огнём из штатного вооружения.

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