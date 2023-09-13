Севастополь, 13 сентября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. В Минобороны России рассказали подробности налёта ВСУ ночью 13 сентября на Севастополь.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации ведомства, киевские боевики выпустили десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем.

«Средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все катера», — пояснили военные специалисты.

Отмечается, что ракеты противника нанесли повреждение двум кораблям российского флота, которые стаяли на ремонте.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ночной ракетной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

На Украине в результате взрывов повреждения получила припортовая инфраструктура в Одесской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

В Минобороны РФ рассказали об успешной работе штурмовой и армейской группировки войск авиации, которые ликвидировали пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ и личный состав.