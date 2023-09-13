Москва, 13 сентября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море. Об этом 13 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота

«13 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами.

Средства ПВО уничтожили семь ракет, остальные повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Самолёты ВМФ России в ночь на 10 сентября уничтожили в акватории Чёрного моря три быстроходных катера с украинскими десантными группами, которые проплывали северо-восточнее острова Змеиный.