Москва, 14 сентября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Украинский безэкипажный катер пытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», но был уничтожен. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что около 16:30 ВСУ предприняли попытку атаковать корабль «Самум» безэкипажным катером в акватории Чёрного моря.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнём из штатного вооружения корабля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. 13 сентября российские военные уничтожили три таких катера.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами. Средства ПВО уничтожили семь ракет, остальные повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.